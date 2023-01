Sci, Coppa del Mondo: Kilde trionfa nel Super G di Wengen

SUPER G UOMINI

In Svizzera, il norvegese anticipa i padroni di casa Rogentin e Odermatt, buon quinto posto per Paris

Aleksander Aamodt Kilde trionfa nel Super G di Wengen, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. Il norvegese si impone con il tempo di 1'47"84 anticipando i padroni di casa Stefan Rogentin (+0"27) e Marco Odermatt (+0"66). Buon quinto posto per Dominik Paris, che conclude la prova con un 1'49"01, a +1"17 dal vincitore di giornata. Brutte cadute per Innerhofer e Franzoni, mentre Mattia Casse sfiora la top 10.

Il Super G di Wengen valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci va ad Aleksander Aamodt Kilde, che toglie la vittoria alla Svizzera padrona di casa. Il norvegese, infatti, conclude la prova con il tempo di 1'47"84 anticipando Stefan Rogentin e Marco Odermatt. Sul podio ci sono comunque due elvetici, ma senza lo scandinavo sarebbe stata festa completa.

La grande sorpresa di giornata la offre proprio Stefan Rogentin, che trova una grandissima prestazione e, contro ogni pronostico, toglie il podio all'austriaco Kriechmayr, chiudendo al secondo posto. Subito dopo scende in pista il connazionale Odermatt, leader della generale, che tuttavia chiude a 0"39 dal compagno di squadra ed è terzo. Il quindicesimo a disputare la prova, però, è proprio Kilde, unico a scendere sotto l'1'48" e vincitore di giornata. Nella classifica di specialità, il norvegese si avvicina ad Odermatt (340 punti a 312). Nella generale, invece, lo svizzero conduce 1106 a 746.

Giornata agrodolce, invece, per l'Italia: Dominik Paris è quinto con il tempo di 1'49"01, a 7 centesimi dal quarto posto di Kriechmayr e a +1"17 da Kilde. Buon piazzamento per l'azzurro, che centra così una top 10 solo sfiorata, invece, da Mattia Casse, che chiude a 11 centesimi di distacco dal decimo posto del francese Blaise Giezendanner (+1"78 contro il +1"67 del transalpino). Fuori dai primi quindici, invece, Guglielmo Bosca, mentre cadono dopo il primo rilevamento cronometrico Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni: per il 21enne necessario il trasporto in elicottero.