Snowboard: "Red Bull Hammers", a Obereggen vincono i St Rippers

© ufficio-stampa

I (St) Rippers sul gradino più alto del podio del “Red Bull Hammers with Homies”di Obereggen. La competizione è stata ospitata nello snowboard internazionale della località altoatesina, cuore dello Ski Center Latemar. La gara, valevole per il circuito internazionale “Red Bull Hammers with Homies”, ha costituito l’unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del circuito, in programma a Madonna di Madonna di Campiglio.