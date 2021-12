Odermatt domina il Super G di Beaver Creek

SCI

Lo svizzero vince rifilando 78 centesimi all’austriaco Mayer e 95 al sorprendente canadese Thompson. È sempre più primo in coppa del mondo

Marco Odermatt si prende il Super G di Beaver Creek da padrone. Lo svizzero vince la prima gara stagionale della specialità con un vantaggio nettissimo sui suoi rivali: l’austriaco Matthias Mayer chiude secondo a 78 centesimi, il canadese Broderick Thompson (con il pettorale 35) centra il suo primo podio in carriera a 95 centesimi. Buona prova per l’italiano Mattia Casse, che entra in top ten, mentre Dominik Paris sbaglia ed esce.

Marco Odermatt si conferma il leader assoluto di quest’avvio di stagione di coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero domina il Super G di Beaver Breek, prima prova di questa specialità corsa finora, e aumenta il proprio vantaggio sui rivali. Prova sontuosa la sua, con i migliori parziali dal secondo intermedio fino al traguardo. Il più vicino al suo tempo di 1’08”61, l’austriaco Matthias Mayer, accusa ben 78 centesimi di ritardo. Terzo il canadese Broderick Thompson, staccato di 95 centesimi, al suo primo podio in carriera. Con questa vittoria, Odermatt scava il primo solco nella classifica generale di coppa del mondo, salendo a 250 punti. Il più vicino a lui, Mayer, si trova ora a 180.

Tra gli italiani buona prestazione per Mattia Casse, che conclude in top ten a 1”32 dal vincitore di giornata. Giornataccia invece per Dominik Paris, che commette un errore a metà percorso e finisce fuori dal tracciato. Lontano dalla lotta per i piazzamenti importanti anche Christof Innerhofer, a sua volta condizionato da una traiettoria sbagliata in una fase chiave della sua prova.