Sofia Goggia celebra il trionfo di Beaver Creek: "E' una pietra miliare del mio percorso"

Un successo che è frutto della grande caparbietà della fuoriclasse bergamasca, ma anche dell'attenzione riposta a una pista esigente, dove la Coppa del Mondo femminile non era mai approdata: "Sono molto contenta di questa prestazione, rispetto alla discesa sono riuscita a sciare meglio, ho messo in pista un misto fra cattiveria agonistica, tecnica e tanto istinto. Sono grata per essere tornata a fare Coppa del mondo, è stata una sfida dura nei mesi scorsi, adesso sono ancora qui e all’infortunio non penso. Stamattina mi sono alzata molto gioiosa e mi sono detta: 'Se arrivo al traguardo con luce verde faccio un balletto alla Braathen', il problema è che non sono brasiliana, ma italiana e di Bergamo e l’unica cosa che mi viene bene è fare la polenta”.