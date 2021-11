Coppa del Mondo di sci: Vlhova serve il bis nello slalom di Levi  

SCI DONNE

La slovacca trionfa per la seconda volta nel giro di due giorni anticipando Mikaela Shiffrin, terza la tedesca Duerr. Male Peterlini: solo sedicesima

Petra Vlhova serve il bis nella seconda tappa dello slalom di Levi nella Coppa del Mondo di Sci 2021/22. Dopo il successo di sabato, la slovacca vince con il tempo di 1'45"22 anticipando di 47 centesimi Mikaela Shiffrin e trionfando per la seconda volta in stagione in Finlandia, la quarta di fila considerando anche il 2020. Chiude il podio 'fotocopia' di sabato la tedesca Lena Duerr, male l'unica italiana: Martina Peterlini è solo sedicesima.

Lo slalom di Levi ha un'unica padrona: Petra Vlhova. Nel secondo appuntamento in Finlandia valido per la Coppa del Mondo di Sci alpino 2021/22, la slovacca vince e serve il bis dopo il successo di sabato: considerando anche i due appuntamenti della scorsa edizione, sono quattro i trionfi consecutivi. Un dominio che neanche Mikaela Shiffrin, complice un leggero errore in discesa nella seconda manche, può interrompere. Vlhova, infatti, è già in testa dopo la prima parte di gara: un 52"14 che vale un vantaggio di 18 centesimi sull'americana e 66 su Lena Duerr.

La situazione non cambia neanche dopo la seconda manche: pur registrando il secondo miglior tempo, la tedesca non riesce ad inserirsi nella lotta per la vittoria, fermando il tempo in 1'46" e chiudendo sul gradino più basso del podio (esattamente come sabato), battendo la coppia svizzera composta da Wendy Holdener e Michelle Gisin, rispettivamente quarta e quinta. Partita penultima, invece, Mikaela Shiffrin sbaglia nella prima parte della discesa, poi nonostante una grande rimonta non riesce ad insidiare Vlhova, chiudendo in 1'45"69. Più veloce di 47 centesimi la slovacca, che con uno strepitoso 1'45"22 si aggiudica lo slalom di Levi: è la seconda doppietta consecutiva dopo quella del 21 e 22 novembre 2020. Un dominio che le vale il primo posto nella coppa di categoria con 200 punti: nella generale, invece, è a quota 260 insieme a Shiffrin. Delude, invece, l'unica italiana in gara: Martina Peterlini, nonostante un'ottima seconda manche (settimo miglior tempo in 53"71), non riesce a recuperare e chiude in sedicesima posizione, dopo la venticinquesima della prima manche.