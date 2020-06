Dan Peterson: "PalaLido primo palazzetto nel mio cuore"

Dan Peterson, nella rubrica in esclusiva per Sportmediaset, ritorna a parlare dei palazzetti con più atmosfera. Oggi il leggendario tecnico ricorda il PalaLido, per anni casa dell'Olimpia: "Nella classifica lo metto al secondo posto ma è primo nel mio cuore. Non ho mai osato sedermi sulla panchina di Cesare Rubini per rispetto, e che dolore quando l'hanno buttato giù nel 2011".