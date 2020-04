Dan Peterson: "Oggi il basket è meno completo e spettacolare"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano parla di come sia cambiato il basket moderno: "Oggi la tattica prevede quasi sempre pick and roll e tiro da tre punti o viceversa. Preferisco il basket più spettacolare e completo degli anni di Larry Bird, Magic Johnson, Shaquille O'Neal... C'è chi dice che giocatori di quel calibro non potrebbero giocare oggi: se è vero, il basket di oggi ha sbagliato tutto".