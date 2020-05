Dan Peterson: "Mamma butta la pasta nato grazie a Bob Elson"

Dan Peterson si racconta nella rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ci svela come è nato il suo marchio di fabbrica di quando faceva il telecronista: "Bob Elson, secondo me il più grande radiocronista di baseball della storia, diceva 'mamma, metti il caffé sulla stufa' per indicare che ormai la partita era indirizzata. Io mi sono ispirato a lui e ho coniato: mamma, butta la pasta!".