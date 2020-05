Dan Peterson: "L'Olimpia e il nuovo sponsor: la pronuncia rovinò tutto!"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario tecnico ricorda un episodio accaduto nel 1986, quando l'avvento di uno nuovo sponsor all'Olimpia causò una divertente scenetta durante una riunione. Il nuovo presidente Morbelli chiedeva di usare la pronuncia inglese per lo sponsor ma, dopo un discorso di mezz'ora, l'addetto ai biglietti "rovinò" tutto al telefono tra le risate dei presenti.