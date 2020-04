Dan Peterson: "La tv come diversivo: film, documentari e gialli"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ci racconta come passa le giornate: "Prima lavoro e scrivo, poi mi rilasso con la televisione che in questo periodo è come un amico: mi piace vedere documentari, film, gialli. Ma mi mancano due cose: Gerry Scotti, che è il numero uno, e il teatro".