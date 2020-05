Dan Peterson: "La battaglia non è ancora finita, sempre grande cautela"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex tecnico dell'Olimpia parla della vita post-lockdown: "Per me e Laura è cambiato poco, usiamo tutte le precauzioni possibili e usciamo solo ogni tanto per sgranchirci le gambe. La battaglia contro il Covid-19 non è ancora finita quindi ribadisco a tutti: usiamo il buon senso"