Dan Peterson: "Io, Laura e i nostri due matrimoni"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano parla dei suoi due matrmoni con la moglie Laura, il primo nel 1997 a Miami e il secondo nel 2017 ad Assago. Testimoni d'eccezione per la coppia, due Hall of fame, due leggende del basket, e poi le cene e quel cane... Ecco il divertente aneddoto raccontato del coach per combattere la noia.