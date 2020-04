Dan Peterson: "In Italia conta aver fatto bene a Milano"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia ricorda proprio il suo avvento sulla panchina di Milano: "In America si dice che ciò che conta è quel che si fa a New York: ebbene Milano è un po' la New York d'Italia, quindi per me è stato un grande passo dopo la Virtus Bologna".