Dan Peterson: "Il mio triplete con Milano nel segno dei 2 punti"

Dan Peterson, nella rubrica in esclusiva per Sportmediaset, ricorda il 1986/87, annata magica per Milano: "Il mio grande Slam è nel segno dei due punti: abbiamo vinto i tre trofei battendo gli avversari nelle sfide decisive sempre con 2 punti di scarto! Prima contro Pesaro in Coppa Italia, poi contro un grande Maccabi Tel Aviv in Coppa Campioni e poi in gara-3 delle finali scudetto contro Caserta".