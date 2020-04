Dan Peterson: "Il mio ricordo di Kobe Bryant"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ci svela il suo ricordo di Kobe Bryant: "L'ho incontrato solo una volta a una conferenza stampa. Quando mi vise esclamò: "Coach Dan, sei il numero uno" e poi imitò una mia pubblicità.