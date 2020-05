Dan Peterson: "Hansen, Cattaneo e le pillole in... dialetto milanese!"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex tecnico dell'Olimpia ricorda un episodio divertente l'anno prima del suo arrivo a Milano: "Angelo Cattaneo, medico dal forte dialetto milanese, doveva andare da Hansen per dirgli di prendere delle pillole contro il mal di stomaco ma rifiutò di avvalersi di un traduttore. Gli disse: 'Lars te ne ciapi due di queste e le mandi giù'. Tutto lo spogliatoio si mise a ridere".