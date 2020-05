Dan Peterson: "Che bello giocare a Venezia"

Dan Peterson ci racconta gli aneddoti più curiosi nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario tecnico dell'Olimpia ricorda un altro dei palazzetti italiani dall'atmosfera più affascinante: "Il Misericordia di Venezia, ci ho giocato solo una partita lì ed era valida per lo scudetto 1975-76. Abbiamo vinto con una grandissima rimonta: mi ha ricordato la palestra di Philadelphia. Non dimenticherò mai quel match".