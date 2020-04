Dan Peterson: "Basket, troppa ossessione per il tiro da tre"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano parla di come sia cambiato il modo di attaccare nel basket moderno: "C'è la mania di provare il tiro da tre punti trascurando il resto della zona di attacco, esclusa l'area dei tre secondi. A me sembra una pazzia".