Dan Peterson: "Basket italiano, ora servono idee per aumentare i ricavi"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano parla di come il basket italiano debba ripartire dopo l'emergenza coronavirus: "Umberto Gandini non ha bisogno di consigli ma le squadre devono pensare a come aumentare i ricavi. Magari una partita ad ingresso gratuito per richiamare il pubblico"