Vent'anni da incubo: per l'Italia il Mondiale è diventato una montagna troppo alta da scalare

L'appuntamento iridato per Nazioni non ammette intrusi: 22 edizioni disputate e solo 8 squadre campioni. Diverso, per esempio, quello che avviene negli Europei, che si sono giocati 17 volte con 10 diverse Nazionali capaci di vincerli. E' toccato, per esempio anche a Urss, Cecoslovacchia, Danimarca, Grecia e Portogallo. I Mondiali, invece, in quasi cento anni, sono stati conquistati solo da Uruguay, Italia, Germania (prima Ovest e poi unita), Brasile, Inghilterra, Argentina, Francia e Spagna. La coppa del mondo, insomma, non ammette intrusi e rispetta la tradizione. Perlomeno nel resto del mondo, da noi inizia a essere diverso. Se dovessimo fallire anche questa volta (e ogni gesto scaramantico è ammesso), riusciremmo a battere il record di anni di assenza dalla rassegna iridata di una Nazionale che l'abbia conquistata almeno una volta. E allora sarebbe inevitabile, visto che la città del Texas è una delle sedi mondiali, poter affermare senza ombra di dubbio: "Houston, abbiamo un problema".