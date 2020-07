Voro, il Mister Wolf del Valencia

“Sono Mr. Wolf, risolvo problemi“. E’ l’iconica frase che Harvey Keitel pronuncia in Pulp Fiction, capolavoro di Tarantino. Un’apparizione di appena dieci minuti, ma cruciale nell’economia della pellicola. Mr. Wolf è un uomo che non deve chiedere nulla e gli viene concesso tutto. Ha portamento, stile e umorismo di un perfetto gentiluomo. Possiede disinvoltura e diplomazia che non sfociano in arroganza o presunzione, prende in mano la situazione e la risolve con impassibilità e autocontrollo. Per tutte queste ragioni Salvador González Marco “Voro” è stato soprannominato “El Señor Lobo”, e i parallelismi sono autentici e molteplici.

Per la sesta volta in dodici anni è stato chiamato a guidare ad interim il Valencia, squadra alla ricerca di identità nella Liga. Il club aveva esonerato lo scorso 11 settembre Marcelino dopo un litigio con il proprietario Peter Lim, affidando la panchina al neofita Celades. L’ex centrocampista di Barça e Real aveva iniziato il suo lavoro col piedi giusto, qualificano (al primo posto) il “murcielago” agli ottavi di finale di Champions in un girone con Ajax e Chelsea. Poi è arrivata la doppia batosta con l’Atalanta, e alla ripresa dell’attività post-Covid il Valencia ha iniziato a inanellare un risultato negativo dopo l’altro, perdendo il treno per l’Europa. Celades è riuscito persino a spaccare lo spogliatoio, litigando furiosamente con Diakhaby e Maxi Gomez, fino al siluramento di lunedì 29 giugno.