Quale futuro per Ivan Juric?

In un calcio abituato a battezzare predestinazioni, Ivan Juric è considerato un emergente eterno nonostante le sue oltre cento panchine di A e una promozione dalla B. E ora per il croato è arrivato il momento di una scelta importante

Gli hanno appena dedicato un libro, a Verona. I guerrieri di Juric, s’intitola, e suona un po’ come il premio alla carriera di una storia che magari continuerà, ma potrebbe non proseguire. «Resto? Non so. Voglio competere, non mi interessano i soldi. Dipende dagli obiettivi. Se c’è la voglia di crescere come squadra…», così recita l’ultimo dei mind games di Ivan Juric indirizzato al presidente dell’ Hellas Maurizio Setti , che pure lo scorso luglio gli ha rinnovato il contratto sino al giugno 2023.

Saranno settimane dirimenti per il futuro, le prossime, anche perché dall’una e dall’altra parte andranno fatte valutazioni che si scontrano anche con il peso dell’ego. Non che a Verona non sia possibile migliorare, certo però non più di tanto, e a questo punto la realtà deve guardare negli occhi l’ambizione e Setti – che non è uno da spese folli sul mercato, ma ci sta prendendo gusto a smentire le Cassandre – sa benissimo che tenerlo non sarà facile.