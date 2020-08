Oscar, il brasiliano che sogna la nazionale cinese

Era il pallino di Felipe Scolari nella funesta cavalcata brasiliana del 2014. Oscar dos Santos Emboaba Júnior, all’epoca 23enne centrocampista del Chelsea, avrebbe dovuto guidare la sala macchine della Seleçaõ alla conquista del sesto titolo, ma finì per schiantarsi, come i suoi compagni di sventura, contro i muscoli e lo strapotere teutonico. A distanza di sei anni, Oscar si è rifatto una verginità calcistica nel campionato cinese. Vive di nuove certezze, e sogna persino di tradire la patria natia e mettersi a disposizione della nazionale della Grande Muraglia. L’opportunità di difendere la selezione cinese, dopo un processo di naturalizzazione, non solo attira giocatori che non hanno avuto grandi opportunità nella nazionale brasiliana.