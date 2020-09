Ora il Chelsea non può più nascondersi

«Negli ultimi 20 anni al Chelsea abbiamo visto giocare campioni come Hazard, Diego Costa, Cech, Terry, Drogba. Con loro si competeva ogni anno per la Premier League e si arrivava sempre almeno alle semifinali di Champions. Adesso sappiamo tutti che non è così, siamo work in progress, e non è la norma per noi». Le parole di Frank Lampard dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Bayern Monaco lo scorso 8 agosto possono sembrare delle scuse a caldo dopo una serata deludente in cui la sua squadra è stata dominata ampiamente sul piano del gioco. E forse lo erano anche, almeno nelle intenzioni, se non fosse che il Chelsea di quest’anno meriterebbe un giudizio a parte.