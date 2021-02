Odegaard allo specchio

Martin Odegaard ha 22 anni, ma sembra già vecchio. D’altronde è sui taccuini degli addetti ai lavori dal 2015, da quando il Real Madrid l’aveva acquistato giovanissimo dallo Stromsgodet al termine di una telenovela che andava avanti da mesi: anche Ajax, Bayern Monaco e Liverpool si erano interessati al norvegese, che aveva già esordito in nazionale. Poi il blitz dei blancos, un affare da 4 milioni, la firma su un contratto di sei anni (poi rinnovato fino al 2023) e il parcheggio alla squadra B, il Castilla. Chissà se, guardando indietro, Odegaard, che da poco è finito in prestito all’Arsenal, si è pentito.

Illusione

Un anno fa il mancino norvegese era il giocatore più in palla della Liga. Forse addirittura di tutta Europa. Grazie a lui la Real Sociedad, che l’aveva ottenuto in prestito dal Real Madrid, si stava esprimendo a un livello molto alto, con Odegaard come punto di riferimento centrale della trequarti nel suo 4-2-3-1. Tutt’altra posizione rispetto a quella, larga a destra sempre sulla trequarti, degli esordi da professionista.