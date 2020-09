Nathan Aké è cresciuto lontano dai riflettori

Tre difensori, oltre 200milioni di euro di costo del cartellino. Esistono reparti arretrati peggiori di quello che può attualmente schierare la nazionale olandese, con la coppia di centrali Virgil van Dijk-Matthijs de Ligt e il neo-acquisto del Manchester City Nathan Aké come primo o secondo ricambio (non va infatti dimenticato Stefan de Vrij). Fresco di trasferimento alla corte di Guardiola per una cifra attorno ai 45 milioni di euro, il percorso del 25enne Aké è una via di mezzo tra quelli dei citati compagni di reparto.

Non un late bloomer come Van Dijk, che alla sua età era reduce dalla prima stagione di Premier in assoluto (con il Southampton), e nemmeno un talento brucia-tappe come De Ligt. Aké gioca in Inghilterra da otto anni ma la sua crescita, costante e priva di passaggi di vuoto, si è sviluppata lontana dai riflettori, notata solo dagli osservatori più attenti mentre il resto lo ricordava soprattutto per il look simile a quello di un giovane Ruud Gullit.