L’Italia è tornata davvero grande?

Con la vittoria e la prestazione ancora una volta ricca di belle cose della nostra Nazionale siamo qualificati alla Final Four della Nations League che organizzeremo in casa. Per questo è giusto procedere a un’analisi più completa, per capire le prospettive di una delle selezioni in questo momento più interessanti al mondo.

Prima di tutto il modulo. Mancini aveva preso da Ventura una squadra in crisi tecnica, anche se è stata la mancanza di idee di gioco che ci ha letteralmente fatto sprofondare e dire addio ai Mondiali di Russia. Roberto Mancini ha fatto una scelta molto intelligente, adattandosi ai calciatori. Ha analizzato i modelli di gioco che le squadre principali del campionato (Juve, Napoli, Sassuolo, Lazio) propongono e ha cercato di perfezionare ancora di più quel modello per farlo rendere al massimo. Il modello scelto è il gioco di posizione davvero molto simile a quello del Guardiola di Barcellona e alle proposte di Maurizio Sarri in Italia (il quale ha allenato proprio Napoli e Juventus negli ultimi due anni). Non ha scelto ad esempio il gioco kloppiano di Atalanta e Verona, perché non ancora pienamente sedimentato nella nostra serie A.