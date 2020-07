L’equivoco Kepa

C’è un pacco che si aggira per l’Europa e il suo nome è Kepa Arrizabalaga. Curioso che sia il portiere più pagato nella storia del calcio (80 milioni), l’estremo difensore di una squadra come il Chelsea che nonostante tutto con lui ha vinto un’Europa League e sta per qualificarsi per la prossima Champions League dopo un periodo di enorme rinnovamento, con Lampard in panchina.

Il basco è diventato mese dopo mese un corpo sempre più estraneo, tanto che nelle ultime settimane si sta parlando apertamente di rottura, di cessione con qualsiasi formula, prestito di un anno, prestito di due o addio definitivo. Sì, ma dove? E com’è stato possibile che nel giro di due stagioni Kepa sia diventato un peso più che un valore aggiunto?