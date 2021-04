QUATTROTRETRE

La zona retrocessione più bella d'Europa

Partite folli, gol a raffica, emozioni continue: mai come quest’anno le ultime tre della classifica, ma anche le neopromosse Spezia e Benevento, ci stanno facendo divertire quando giocano tra di loro. Anche se il Crotone è la squadra che ha raccolto meno punti nella storia della Serie A in proporzione alle reti segnate dal 1992 in avanti

