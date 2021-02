La Serie A delle rivoluzioni fallite

QUATTROTRETRE

I dubbi erano tutti lì da vedere già a inizio ottobre, con il mercato chiuso al termine di un precampionato mai così compresso. Nonostante all’orizzonte ci fosse una delle stagioni più anomale della storia del calcio italiano, qualcuno aveva comunque deciso di rischiare. La scelta più forte era stata quella della Juventus, ma è paradossalmente più semplice provare il colpo a effetto quando la rosa è di primissimo livello. Diventa più difficile mettere in piedi e sostenere una rivoluzione se davanti ai tuoi piedi si apre all’improvviso il baratro della retrocessione. Sono quattro le squadre che in estate hanno cercato di imprimere un netto cambio di rotta alla propria storia, puntando su allenatori che hanno bisogno di tempo e risorse adeguate alle loro idee: Genoa, Cagliari, Torino, Parma. Lo hanno fatto in un contesto nel quale era complicato prevedere un successo a breve termine, con una finestra temporale ridottissima per una preparazione efficace e un mercato condotto in fretta e in furia. Tre su quattro hanno già fatto marcia indietro.