John O’Shea, il calciatore fluido

Per certi versi John O’Shea non ha un corpo, un numero, una maglia, un ruolo, è un puzzle, un ritratto cubista alla Roger de la Fresnaye, quadrato e squadrato, il braccio distante e vicino alla spalla, il ginocchio che separa le parti e non le unisce; l’irlandese, che ha giocato per dieci anni nel Manchester United di Alex Ferguson, ha occupato ogni posizione del campo: terzino, attaccante, centrocampista e persino portiere contro il Tottenham a pochi minuti dalla fine, sostituendo Van der Saar perchè i cambi erano finiti; intervenendo in uscita una volta coi pugni e un’altra coi piedi sul connazionale Keane mostrò audacia e dinamismo pure tra i pali.

Qui non c’è corpo, come scrive la poetessa emiliana Sonia Lambertini, per la sua plasticità il calciatore irlandese appare un barbapapà capace di modificarsi a seconda delle circostanze, uno Zelig situazionista, non c’è trauma o sopruso tattico di un allenatore piuttosto la vocazione a una sola moltitudine.

Non ricordo nulla di rammendi

dei miei ritagli, solo pause

ritmi irregolari, da tremare in testa

da scordare il mondo