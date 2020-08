Il calcio sporco di Irvine Welsh

Veniamo tutti alla vita come underdog, incapaci di ribaltare il risultato finale e destinati dunque alla sconfitta che tanto opprime l’umanità.

“Oggi ho deciso di annotare i miei pensieri contro la morte così come mi vengono, a caso, senza stabilire alcun nesso fra loro e senza asservirli al dominio tirannico di un progetto. Non posso lasciar passare questa guerra senza forgiare nel mio cuore l’arma che sconfiggerà la morte”

Scrive Elias Canetti nei suoi disperati pensieri contro la morte che toglie ogni cosa all’uomo, ciò che ama e ciò che gli è necessario; per molti unico underdog a sconfiggere la morte è stato Cristo, risultato però anche contestato perché non ci sono prove della sua resurrezione e dunque non è possibile registrarne la vittoria; tanti lo considerano un magnifico underdog, a cui rivolgere la preghiera più per la sua anima che per la nostra.