Firmino non tira più

Forse abbiamo preso troppo alla lettera il concetto di “attaccante-difensivo”, variante del “falso nove”. Il risultato è di essersi ritrovati con giocatori senza carne né pesce, o comunque del tutto snaturati. Per una punta adesso conta di più guardare la porta avversaria o il difensore avversario per impedirgli di avviare un’azione? Prendiamo Roberto Firmino, uno che nel suo piccolo è quanto di più atipico si possa trovare su un campo da calcio.

Il brasiliano ha il 9 sulle spalle, ma non è un vero centravanti, probabilmente non è neppure un vero trequartista: il suo allenatore al Liverpool, Jurgen Klopp, lo adora, in poche parole. “Mai visto uno così, è un giocatore unico”. E lo è anche nel suo risvolto negativo, quello più recente, perché Firmino nell’ultima partita contro il West Ham non solo non ha segnato, ma non ha prodotto mezza occasione da gol né per sé né per gli altri compagni come non succedeva da oltre due anni.