Dieci giocatori che abbiamo imparato ad amare in questa EL

Difficilmente alzeranno il trofeo, ma...

A dispetto di un assortimento più vario rispetto a quello proposto dalla Champions, l’Europa League è un trofeo altrettanto settoriale per quanto riguarda le vincitrici. Le favorite vincono sempre, e se non si tratta dei soliti club spagnoli allora tocca a qualche corazzata inglese. Per trovare un successo fuori dai soliti pronostici bisogna tornare indietro di dieci anni, quando il Porto sconfisse in finale i connazionali del Braga. Le favorite dell’edizione in corso le conosciamo tutte, basta guardare i nomi (e i budget) per rendersene conto.

Quattrotretre ha deciso di guardare altrove, scrutando tra i pesi di medio o piccolo calibro alla ricerca di dieci giocatori che hanno brillato particolarmente nella fase a gironi. Elementi che, salvo sorprese, il prossimo 26 maggio allo Stadion Miejski di Gdansk non solleveranno la coppa, ma che sono stati capaci di lasciare un segno nell’edizione 2020-21. Forse qualcuno di essi non ha ancora finito.