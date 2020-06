Cosa significa Napoli-Juve per il nostro calcio?

Il fatto che questa stagione calcistica post-Covid (anche se sarebbe meglio dire inter-Covid) abbia subito una partita da titolo che è uno Juventus-Napoli non è banale. È stata senza dubbio la sfida del decennio e, poiché quest’anno il Napoli non può più parteggiare per il campionato, la finale di Coppa Italia diventa anche una sorta di chiosa degli anni ’10 per il calcio italiano (se poi si incontrano in finale di Champions League siamo tutti contenti).

Ma cosa è oggi Juventus-Napoli, mai una sfida scontata da sempre e meno che mai adesso che è la rivalità fra le prime due (anche se, purtroppo per i tifosi napoletani, è più giusto dire fra la prima e la seconda) del bigoncio?