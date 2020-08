Conte per Conte

Sarebbe stata decisiva la dimissione dall’obbligo di vincere. È un paradosso conoscendo Antonio Conte e considerando che vuole esattamente il contrario, cioè avere gli strumenti per vincere. Forse non è così, forse è esattamente il contrario ma è cambiata la comunicazione dell’Inter, se è vero che dopo aver comunicato la fumata bianca dell’incontro tra il tecnico e la dirigenza, abbia fatto trapelare che “gli investimenti saranno mirati, oculati e misurati alla crescita”.

Come a voler escludere Messi e le voci che da settimane alimentano il sogno dei tifosi nerazzurri, ma soprattutto per proteggere la squadra e restituire valore alla permanenza di Conte, il cui compito resta quello di accrescere il valore dei giocatori, di trasformare la vittoria in una possibilità.