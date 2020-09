Bodø/Glimt, il calcio che viene dal profondo nord

Una delle principali voce di spesa nel bilancio del Bodø/Glimt sono i viaggi. Nell’attuale Eliteserien la trasferta più vicina è quello di Trondheim, casa del Rosenborg, che in linea d’aria dista da questo avamposto militare nel Circolo Polare Artico circa 466 chilometri, ovvero solo una dozzina in più della tratta Milano-Roma. Fino allo scorso anno invece c’era Tromsø, la grande rivale lontana solo 322 chilometri in quello che è il derby professionistico più a nord d’Europa. Si viaggia tutto l’anno nell’Artico, dalla primavera all’autunno per giocare, in inverno per potersi allenare su un campo di erba vera (Spagna e Turchia le mete più gettonate) viste le condizioni climatiche proibitive lungo tutta la costa settentrionale del Paese.