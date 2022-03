Svezia: c'è anche Ibra tra i convocati per i playoff mondiali

VERSO QATAR 2022

L'attaccante del Milan tra i 25 convocati per la Repubblica Ceca e l'eventuale spareggio finale con la Polonia

C'è anche Zlatan Ibrahimovic nella lista dei 25 convocati dal ct della Svezia Janne Andersson per lo spareggio mondiale contro la Repubblica Ceca (che salterà per squalifica): in caso di vittoria, gli svedesi se la vedranno con la Polonia, già qualificata per l'ultimo atto a causa dell'estromissione della Russia per la guerra in Ucraina. L'attaccante del Milan è appena rientrato dopo un mese di stop per un problema al tendine d'Achille e ha giocato solo 8' tra Napoli ed Empoli. Getty Images

Anche se in questa stagione ha passato più tempo in infermeria che in campo (21 presenze complessive e 8 gol), la Svezia non rinuncia al carisma, alla classe e all'esperienza del 40enne bomber rossonero. La sua ultima presenza risale al 14 novembre 2021, 17 minuti nella sconfitta contro la Spagna che ha costretto la nazionale scandinava ai playoff. Per il suo ultimo gol bisogna andare al 17 novembre 2015, una doppietta nello spareggio per la qualificazione a Euro 2016 rifilata alla Danimarca.

Inserita nel gruppo B, la Svezia affronterà il 24 marzo la Repubblica Ceca alla Friends Arena di Solna e, in caso di vittoria, il 29 la Polonia.

ANDERSSON: "VUOLE FAR PARTE DELLA SQUADRA"

Il ct svedese spiega la decisione di chiamare Ibra per i playoff: "Ha lottato con alcuni infortuni ma sta tornando. Non lo considero un giocatore titolare per 90 minuti, ma nelle nostre conversazioni è stato molto chiaro: vuole far parte di questa squadra. Con le sue qualità sul campo e nella leadership fuori dal campo, aiuterà la squadra".

I CONVOCATI DELLA SVEZIA