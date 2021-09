Qualificazioni mondiali: tre rigori, l’Irlanda del Nord stende la Lituania

GRUPPO C

I nordirlandesi vincono 4-1 con Ballard, due penalty di McNair e Washington. Per i baltici gol di Baravykas

L’Irlanda del Nord trova il suo primo successo nel girone dell’Italia. La nazionale di Baraclough vince con un netto 4-1 sul campo della Lituania in una partita con ben tre rigori. Apre Ballard sugli sviluppi di un corner, poi McNair raddoppia dal dischetto. I padroni di casa accorciano con Baravykas e sprecano il pari sbagliando un penalty con Novikovas, poi Lavery e un altro rigore di McNair fissano il punteggio finale.

Pioggia di gol, rigori ed emozioni a Vilnius, nella vittoria 4-1 dell’Irlanda del Nord sulla Lituania, nell’incontro valido per il gruppo C (lo stesso dell’Italia) delle qualificazioni mondiali. I nordirlandesi iniziano con la consapevolezza di dover fare il gioco ci provano subito con un tiro di Lavery sugli sviluppi di un calcio d’angolo, senza tuttavia trovare lo specchio della porta. Proprio da un altro corner nasce il gol del vantaggio: Washington batte, Ballard insacca di destro e porta in vantaggio gli ospiti. La Lituania rischia di subire subito il colpo del ko, ma Setkus salva la botta da fuori di McCann.

La partita si accende a inizio ripresa, quando un fallo di mano di Megelaitis permette agli ospiti di usufruire di un calcio di rigore. Dal dischetto Washington non sbaglia e sembra chiudere il discorso del match. Sembra, appunto, perché dopo un paio di minuti il tiro di Baravykas su corner di Novikovas centra il bersaglio e a sorpresa riporta la Lituania in partita, sull’1-2. A quel punto i baltici ci credono e all’ora di gioco hanno anche la clamorosa occasione di pareggiare, con il rigore concesso per fallo di McNair. Peacock-Farrell però intuisce il penalty di Novikovas e lo respinge, mantenendo i suoi in vantaggio.

Al 67’ quindi Lavery rimette l’incontro sui binari in cui era stato avviato, sfruttando l’assist di Thompson per portare il punteggio sul 3-1. All’81’ Utkus atterra Davis in area: è il terzo rigore della partita. McNair concede il bis e fissa il punteggio sul definitivo 4-1. Per l’Irlanda del nord si tratta della prima vittoria, che la proietta a quattro punti nel girone. Terza sconfitta in tre match per la Lituania, sempre più fanalino di coda nel girone dell’Italia.