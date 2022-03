Qualificazioni Mondiali: Ecuador e Uruguay volano in Qatar

VERSO QATAR 2022

La Tricolor perde 3-1 in Paraguay ma sorride grazie all'1-0 della Celeste sul Perù, in corsa solo per il playoff

La penultima giornata delle Qualificazioni Mondiali in Sud America sorride a Ecuador e Uruguay, che volano a Qatar 2022. La Tricolor perde 3-1 in Paraguay ma centra l'obiettivo grazie al decisivo successo della Celeste per 1-0. De Arrascaeta al 42' stende il Perù, irrimediabilmente a -4 dal quarto posto e che si giocherà ora con Cile e Colombia l'accesso al playoff: la Roja perde 4-0 in Brasile, i Cafeteros battono 3-0 la Bolivia. afp

URUGUAY-PERU' 1-0

La partita di Montevideo assegna due posti a Qatar 2022: quello dell'Uruguay, che supera 1-0 il Perù, e quello dell'Ecuador, che resta irraggiungibile per la Blanquirroja. Proprio gli ospiti sono i primi a rendersi pericolosi con Lapadula, che tutto solo in area colpisce di testa ma troppo centralmente. Il portiere di casa Rochet è nuovamente attento sull'attaccante del Benevento, preservando lo 0-0 che si sblocca a fine primo tempo: sugli sviluppi di corner, la zampata di Gimenez si stampa sulla traversa, ma il più veloce sulla ribattuta è De Arrascaeta, che insacca. La Celeste sfiora il raddoppio con un altro legno colpito da Valverde, ma nel secondo tempo non rischia nulla e vince 1-0. Con questo successo, l'Uruguay sale a 25 punti, a +4 sul Perù ad un turno dal termine: alla Blanquirroja resta ora solo la possibilità del playoff, certo in caso di successo contro il Paraguay.



PARAGUAY-ECUADOR 3-1

La vittoria dell'Uruguay rende decisamente meno amaro il ko dell'Ecuador, battuto 3-1 dal Paraguay ma comunque al Mondiale vista la stessa situazione in classifica della Celeste. La partita si sblocca già al 10': dopo un gran controllo, Enciso serve in area Morales, che davanti a Galindez non sbaglia. Il raddoppio arriva invece nel lungo recupero del primo tempo, con Hincapie che sbaglia il retropassaggio e batte il suo stesso portiere: 2-0 all'intervallo. Il tris che chiude i giochi arriva invece al 54' con un'ottima giocata conclusa con un sinistro a fil di palo di Almiron. Inutile, nel finale, il rigore di Caicedo e l'espulsione di Riveros: finisce 3-1, ma l'Ecuador può comunque festeggiare.



BRASILE-CILE 4-0

Con tutti e quattro i posti assegnati, resta da giocarsi il quinto che vale il playoff: in corsa Perù, Colombia e il Cile, che viene travolto 4-0 in casa del Brasile ormai da tempo certo della partecipazione in Qatar. Lo 0-0 dura fino al 44', quando Isla atterra Neymar in area di rigore: dal dischetto, il giocatore del Psg non sbaglia e firma il vantaggio dei verdeoro. Passano due minuti e Antony serve in area Vinicius, che con un perfetto diagonale mancino non sbaglia. Ad inizio ripresa, il Var annulla per fuorigioco un gol a Vidal, mentre al 72' un altro rigore, provocato da Bravo su Antony e trasformato da Coutinho, vale il 3-0 che chiude i giochi. C'è tempo anche per il poker: lo firma al 91' Richarlison con un preciso sinistro in area sul secondo palo. Brasile che resta saldamente primo a 42 punti, Cile settimo: la Roja deve sperare in una vittoria con l'Uruguay e nelle sconfitte di Perù e Colombia per volare almeno al playoff.



COLOMBIA-BOLIVIA 3-0

Come Cile e Perù, anche la Colombia può solo sperare nel quinto: possibilità guadagnata con il 3-0 in casa alla Bolivia, che resta penultima e ormai da tempo fuori dai giochi. La partita si sblocca al 39' con il poderoso destro sul secondo palo di Luis Diaz, con il giocatore del Liverpool servito da Cuadrado. Prima dell'intervallo, Muñoz colpisce la traversa e la partita resta in bilico fino al 72', poi Borja trova il raddoppio con un colpo di testa in area piccola su cross deviato di Luis Diaz. Al 90', un'altra incornata da posizione ravvicinata, stavolta di Uribe, vale il 3-0 finale. Colombia sesta a 20 punti, a -1 dal quinto posto del Perù: servirà un successo in Venezuela e una mancata vittoria della Blanquirroja per raggiungere almeno il quinto posto.