Qualificazioni Mondiali 2022: Svizzera in Qatar ai danni dell’Italia, l’Inghilterra strappa il pass senza problemi

VERSO QATAR 2022

Gli elvetici chiudono il girone primi davanti agli azzurri, costretti ora ai playoff: Bulgaria stesa 4-0. San Marino sepolto dai vicecampioni d’Europa con 10 reti (poker di Kane)

La Svizzera si qualifica direttamente ai Mondiali di Qatar 2022 e costringe l’Italia al “purgatorio” dei playoff nel marzo prossimo. Successo per 4-0 in casa contro la Bulgaria: 18 punti per gli elvetici; 16 per gli azzurri nel gruppo C. L’Inghilterra strappa ufficialmente il pass. La qualificazione, pressoché scontata, diventa certa dopo il 10-0 a San Marino; poker di Kane. Il primo posto aritmetico del girone costringe la Polonia agli spareggi.

GRUPPO C

Svizzera-Bulgaria era la partita che sicuramente qualcuno sulla panchina azzurra stava in qualche modo seguendo. Il risultato è che a Lucerna a far festa, proprio ai danni dell’Italia, è la Nazionale allenata da Yakin, che vola direttamente ai Mondiali di Qatar 2022. Il 4-0 sui bulgari porta gli elvetici a vincere il gruppo C con 18 punti, contro i 16 nostri. Vargas si fa ipnotizzare due volte da Karadzhov. Poi, le occasioni più clamorose dei padroni di casa nel primo tempo arrivano sui piedi di Gavranovic, che però sbaglia tutto davanti a Karadzhov, e su quelli di Okafor: palo interno con un tiro a giro. Gli elvetici collezionano calci d’angolo e passano meritatamente in vantaggio al 48’: cross perfetto di Shaqiri che trova il colpo di testa vincente di Okafor. Passano 9 minuti e la Svizzera raddoppia con Vargas: scarico sul primo palo, su assist di Gavranovic. Il Var annulla per fuorigioco il tris proprio di quest’ultimo, ma non quello di Itter, anche lui di testa. Di Freuler il definitivo poker in pieno recupero.

GRUPPO I

La qualificazione dell’Inghilterra, già sostanzialmente ipotecata nello scorso turno, diventa ufficiale dopo il netto 10-0 a San Marino. Per i vicecampioni d’Inghilterra, che chiudono primi del girone con 26 punti, ci sono il poker di Kane e le reti di Maguire, Smith Rowe, Mings, Abraham, Saka oltre all’autogol di Fabbri. Polonia costretta così agli spareggi tra quattro mesi; anche perché perde 2-1 contro Ungheria: reti di Schafer e Gazdag. 20 punti per i polacchi, secondi del girone. Termina 1-0 tra Albania e Andorra: rigore di Cekici.

GRUPPO F

Questo girone era l’unico di questa sera che non aveva più nulla da chiedere in chiave qualificazione diretta ai Mondiali e ai playoff. La Danimarca, già più che sicura del pass diretto per i Mondiali, perde 2-0 in Scozia: reti di Souttar e Adams. Israele piega 3-2 le Isole Far Oer con un rigore di Dabbur e i gol di Weissman e Peretz. 4-1 dell’Austria sulla Moldavia: doppietta di Arnautovic e reti di Trimmel e Ljubicic. La classifica finale conferma la prima posizione della Danimarca (27 punti) e la seconda della Scozia (23).