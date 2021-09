Qualificazioni Mondiali 2022, oggi Azerbaijan-Portogallo e Olanda-Turchia su Canale 20

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. In occasione della sosta dei campionati il canale 20 propone - in diretta, HD e in esclusiva in chiaro - i match validi per le qualificazioni della zona Europa ai prossimi Mondiali. Sulla rete tematica diretta da Marco Costa, le migliori nazionali europee proseguono il proprio percorso per strappare il pass valido per la fase finale della prossima Coppa del Mondo, che si svolgerà in Qatar nel 2022. Il campionato, che per la prima volta in assoluto verrà giocato tra novembre e dicembre, si gareggia nell’emirato retto dalla famiglia reale Al Thani.

Getty Images