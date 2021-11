Qualificazioni Mondiali 2022: Morata porta la Spagna in Qatar, Svezia ai playoff

VERSO QATAR 2022

La Roja vince 1-0 grazie al gol dell'attaccante della Juventus all'86': Ibrahimovic e compagni chiudono secondi nel gruppo B

La Spagna vola in Qatar: grazie all'1-0 a Siviglia contro la Svezia, la Roja strappa il pass per i Mondiali del 2022. Dopo una partita nella quale la formazione di Luis Enrique domina nel possesso palla e gli scandinavi sfiorano il gol due volte con Forsberg, è Alvaro Morata, entrato al 59', a segnare la rete decisiva all'86'. La squadra di Andersson chiude così al secondo posto il gruppo B e deve accontentarsi dei playoff. Getty Images

La Spagna non sbaglia e si assicura la partecipazione ai Mondiali del 2022 grazie all'1-0 nello scontro diretto contro la Svezia. La formazione di Luis Enrique, che si presenta al match dell'Estadio de la Cartuja con due risultati su tre a disposizione in virtù di una migliore differenza reti, non si accontenta, parte forte e schiaccia subito gli scandinavi nella propria area. La prima occasione arriva al 9', ma il sinistro di Sarabia non gira abbastanza e finisce di poco a lato. Gli ospiti, però, non stanno a guardare e sette minuti dopo Forsberg sfiora la porta di Simon con un mancino vicinissimo al palo. La Roja tiene la palla, facendo registrare percentuali di possesso palla altissime, ma è la Svezia ad andare più volte vicina al gol: prima dell'intervallo, Forsberg è nuovamente pericoloso con un destro in area non lontano allo specchio della porta.

Ad inizio ripresa, la Spagna sbaglia la circolazione di palla nella propria metà campo, ma Isak perdona i padroni di casa calciando a lato da ottima posizione. Sono i cambi a far infiammare definitivamente il match: allo scoccare dell'ora di gioco, Luis Enrique inserisce Morata e Rodrigo per Sarabia e de Tomas, mentre al 73' arriva il momento di Zlatan Ibrahimovic. Ed è l'attaccante della Juventus, all'86', a decidere il match: Dani Olmo conclude dalla distanza, Olsen compie un miracolo e manda la sfera sulla traversa, ma Morata si avventa sul pallone e insacca con un delicato tocco sotto a superare l'ex portiere della Roma. Inutile il forcing finale della Svezia: finisce 1-0, con la Spagna che chiude al primo posto il gruppo B con 19 punti e vola ai Mondiali. Per raggiungere il Qatar, invece, la Svezia di Andersson e Ibrahimovic dovrà passare per i playoff, esattamente come in occasione di Russia 2018.

