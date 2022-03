Qualificazioni Mondiali 2022: l’Argentina batte anche il Venezuela

VERSO IL QATAR

Finisce 3-0 a Buenos Aires grazie alle reti di Nico Gonzalez, Di Maria e Messi: primo posto del girone sudamericano, ai danni del Brasile, ancora alla portata

Successo numero 11 su 15 partite disputate nel girone di qualificazione per Qatar 2022 per l’Argentina. L’Albiceleste, già aritmeticamente ai prossimi Mondiali in autunno da quattro giornate, stende in casa 3-0 il Venezuela e può ancora sperare tecnicamente di sorpassare anche il Brasile in vetta alla classifica del gruppo sudamericano. A decidere la sfida della Bombonera ci pensano le reti di Nico Gonzalez (34’), Di Maria (79’) e Messi (82’).

Nonostante l’assenza di Lautaro Martinez, tanti erano gli “italiani” (anche ex) presenti tra le fila dell’Argentina, vittoriosa a Buenos Aires anche la scorsa notte in occasione della 17esima giornata del girone di qualificazione sudamericano per i Mondiali di Qatar 2022. Tra questi, anche il fiorentino Nico Gonzalez, che al 34’ sblocca il risultato che dà il via al 3-0 della Bombonera contro il Venezuela, sempre più mestamente (e ora anche definitivamente dal punto di vista matematico) ultimo con 10 punti: spaccata vincente in area piccola sul traversone dalla destra dell’ex Udinese De Paul.

Padroni di casa che dominano sostanzialmente per tutto il match e che vanno vicinissimi al raddoppio con Messi e Mac Allister. Sul fronte opposto, Josef Martinez non inquadra lo specchio della porta in due circostanze. In ogni caso, tra il 79’ e l’82’, il match viene sigillato: prima De Paul lancia in profondità Di Maria, autore di un delizioso pallonetto sul portiere Farinez, e poi il Fideo serve un cioccolatino a Messi che deve solo deve depositare in rete il definitivo tris, seppur con un destro sporco.

Prestazione non convincentissima per l’interista Joaquin Correa, in campo fino al 64’, sostituito poi dall’omonimo Angel. Il Tucu pecca spesso di precisione e freddezza nei momenti determinanti. 90 buoni minuti per l’Udinese Molina. Argentina ora sempre più seconda in classifica a quota 38 punti. Adesso, per centrare il simbolico (e non meno prestigioso) obiettivo del primo posto del girone, la Nazionale di Scaloni dovrà vincere entrambe le ultime due partite, contro Ecuador (terzo con 25 punti) e Brasile (primo con 42), e sperare che i rivali di sempre verdeoro non facciano bottino pieno in Bolivia.