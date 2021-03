Qualificazioni Mondiali 2022: la Francia si rialza subito, Kazakistan steso in scioltezza

VERSO QATAR 2022

La squadra di Deschamps si riscatta per 0-2 dopo il pareggio dell’esordio contro l’Ucraina, decisiva la rete di Dembelé e l’autogol di Maliy

Nella seconda giornata dei gironi europei di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022 la Francia vince in casa del Kazakistan con un tranquillo 0-2 maturato nel primo tempo e riscatta il deludente 1-1 contro l’Ucraina. Transalpini avanti al 19’ con la rete di Dembelé, con il raddoppio che arriva poco prima dell’intervallo grazie all’autorete di Maliy. Gli ospiti sfiorano più volte il tris, ma Mbappé si fa parare un rigore nel finale. Getty Images

La Francia si rialza subito dopo il pareggio dell’esordio contro l’Ucraina e dimostra che il passo falso è già acqua passata. I campioni del mondo in carica espugnano infatti la capitale del Kazakistan per 0-2, decidendo già la gara nel primo tempo. All’Astana Arena il vantaggio transalpino porta infatti la firma dell’esterno del Barcellona Dembelé al 19’ quando, servito da Martial, il 22enne trova l’angolino basso. È esattamente lo stesso minuto della rete di Griezmann nel match d’esordio, ma in questo caso invece di vanificare tutto con un’autorete, è proprio un autogol a raddoppiare il distacco tra le due squadre. A un minuto dall’intervallo, infatti, il difensore di casa Maliy cerca di liberare l’area dal calcio d’angolo dello stesso Griezmann, ma la sua deviazione di testa finisce per sorprendere il portiere Mokin per lo 0-2. Nel secondo tempo i kazaki continuano a faticare e non riescono a produrre più di un tiro fuori dallo specchio della porta, ma a un quarto d’ora del termine rischiano di spegnere ogni speranza per il fallo in area di Alip: Mbappé però non calcia alla perfezione e Mokin - già protagonista per altri interventi nella ripresa - riesce a evitare il tris parando il rigore di uno dei più forti giocatori al mondo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022 Qualificazioni Mondiali 2022: tris Turchia, pari Belgio in Repubblica Ceca. Olanda e Croazia ok