Qatar 2022: Italia ai playoff da testa di serie, Ibra e CR7 gli spauracchi

VERSO IL QATAR

Il 26 novembre il sorteggio, semifinale il 24 o 25 marzo 2022, finale il 28 o 29

Italia seconda nel proprio gruppo, significa ancora una volta playoff per andare ai Mondiali. In Qatar è prevista la presenza di 13 nazionali europee, ovvero le 10 vincitrici dei 10 gironi e le 3 vincenti degli spareggi, ai quali prenderanno parte le 10 seconde più le 2 migliori della Nations League non qualificate via gruppi. L'Italia sarà testa di serie perché è già sicura di essere tra le 6 migliori seconde e, pertanto, in semifinale non potrà affrontare una delle altre teste di serie: sicuramente niente sfida immediata con Portogallo, Scozia e Russia (che eventualmente troveremmo in finale), si giocano le ultime due caselle disponibili Repubblica Ceca, Polonia, Svezia e Galles. Le gare di martedì stabiliranno le ultime due partecipanti al playoff, che saranno una fra Finlandia e Ucraina e una fra Olanda, Turchia e Norvegia. Getty Images

LE PARTECIPANTI

- Portogallo (Girone A), testa di serie

- Svezia (Girone B)

- Italia (Girone C), testa di serie

- Finlandia o Ucraina (Girone D)

- Galles o Repubblica Ceca (Girone E, chi arriva terzo nel Girone sarà comunque

ripescato dalla Nations, una delle due può ancora essere testa di serie)

- Scozia (Girone F), testa di serie

- Olanda/Norvegia o Turchia (Girone G)

- Russia (Girone H), testa di serie

- Polonia (Girone I)

- Macedonia del Nord (Girone J)

- Austria (ripescata Nations League)

LA FORMULA

Per i playoff sono previsti tre gruppi da quattro squadre, composte dalle dieci seconde classificate dei vari gironi, più le due migliori della Nations League tra quelle non già qualificate o non già agli spareggi. Ogni nazionale disputerà la semifinale ed eventuale finale. Le tre vincitrici di ogni gruppo andranno direttamente al Mondiale. Le dodici squadre sono divise in sei teste di serie (le migliori seconde dei gironi) e altrettante che non lo sono (le quattro peggiori più le due provenienti dalla Nations League). Il sorteggio del 26 novembre a Zurigo stabilirà la composizione dei tre gruppi formati da due teste di serie (che ovviamente non si scontreranno tra loro in semifinale) e due che non lo sono. Le partite sono in gara unica con eventuali tempi supplementari e rigori. Le semifinali si giocheranno in casa della testa di serie mentre la sede della finale verrà stabilita da un sorteggio.

LE NAZIONALI GIÀ IN QATAR

Le squadre già qualificate per il Mondiale sono Qatar, Svizzera, Brasile, Inghilterra, Germania, Danimarca, Belgio, Francia, Croazia, Serbia e Spagna.