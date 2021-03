Qatar 2022, in esclusiva sul Canale 20 i match di qualificazione

VERSO I MONDIALI

In campo tra le altre Francia, Inghilterra e Belgio: le partite saranno trasmesse in streaming su Sportmediaset.it

Torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. In occasione della sosta dei campionati, da mercoledì 24 a mercoledì 31 marzo, il canale “20” propone - in diretta, in HD e in esclusiva in chiaro - i match validi per le qualificazioni della zona Europa ai prossimi Mondiali.

Sulla rete tematica diretta da Marco Costa, le migliori nazionali europee iniziano il proprio percorso per strappare il pass valido per la fase finale della prossima Coppa del Mondo, che si svolgerà in Qatar nel 2022. Il campionato, che per la prima volta in assoluto verrà giocato tra novembre e dicembre, si gareggia nell’emirato retto dalla famiglia reale Al Thani.

Otto gli stadi e cinque le città qatariote designate:

· il Khalifa International Stadium, nella Capitale;

· il Lusail Iconic Stadium, che ospiterà la finale;

· il Al-Khor Stadium, ad Al Khor, a forma di tenda beduina, per la partita inaugurale;

· l’Al Janoub Stadium, ad Al Wakrah, immerso in un parco;

· il Doha Port Stadium, a Doha;

· l’Education City Stadium, a Doha;

· l’Al Thumama Stadium, a Doha, a forma di una tradizionale shashia;

· l’Ahmed bin Ali Stadium, ad Ar Rayyan.

Tutti i match sono in live streaming sul sito di SportMediaset e sull’app SportMediaset.

IL CALENDARIO

Turchia-Olanda, in diretta, mercoledì 24 marzo, alle ore 18.00.

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin;

Francia-Ucraina, in diretta, mercoledì 24 marzo, alle ore 20.45.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Aldo Serena;

Serbia-Portogallo, in diretta, sabato 27 marzo, alle ore 20.45.

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin;

Albania-Inghilterra, in diretta, domenica 28 marzo, alle ore 18.00.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Giancarlo Camolese;

Belgio-Bielorussia, in diretta, martedì 30 marzo, alle ore 20.45.

Telecronaca: Massimo Callegari e Aldo Serena.

A seguire, Speciale Qualificazioni Mondiali condotto da Giorgia Rossi, con Mino Taveri e Sandro Sabatini.

Armenia-Romania, in diretta, mercoledì 31 marzo, alle ore 18.00.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Giancarlo Camolese.