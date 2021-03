Nazionale, Mancini vuole sfatare il tabù: azzurri mai vittoriosi in Bulgaria

VERSO BULGARIA-ITALIA

Nei sei precedenti 4 pareggi e 2 sconfitte. Annunciati 4-5 cambi, in attacco tocca a Belotti

Tre punti per avvicinare la qualificazione ai Mondiali 2022 e per sfatare un tabù: mai l'Italia ha vinto in Bulgaria, collezionando 4 pareggi e 2 sconfitte in 6 precedenti. Mancini ha già annunciato cambi di formazione: in campo Acerbi, Spinazzola, Chiesa e Belotti. La nazionale arriva da 23 risultati utili consecutivi e il ct jesino è a sole due lunghezze dal primato di Marcello Lippi che arrivò a collezionare 25 partite di fila senza sconfitte. Getty Images

Un impegno non privo di insidie, nonostante il divario tecnico tra le due selezioni, quello di Sofia, la classica gara dove c'è più da perdere. Una vittoria consentirebbe agli azzurri di mantenere la vetta del girone C e allo stesso tempo rappresenterebbe una bella iniezione di fiducia per il futuro.

Rispetto all'Irlanda del Nord, qualche prevedibile cambio nella formazione azzurra, a partire dalla difesa, dove Acerbi prenderà il posto di Chiellini al centro al fianco di Bonucci e con Spinazzola che sostituirà Emerson. Barella riprenderà il suo posto di titolare con uno tra Locatelli e Sensi nel ruolo di regista, in avanti Chiesa per Berardi (rientrato in Italia a causa di un problema muscolare) e Belotti che farà staffetta con l'amico Immobile. Nella gestione Mancini 16 presenze e 6 reti per l'attaccante del Torino contro le 11 e 4 gol del bomber della Lazio. Anche Chiellini, oltre a Caputo (lombalgia), ha lasciato il ritiro della Nazionale per noie fisiche.

BULGARIA-ITALIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Bulgaria (3-4-3): P. Iliev; Antov, Bozhikov, P. Hristov; Cicinho, Kostadinov, Malinov, Tsvetanov; Chochev, Despodov; Galabinov. Ct: Petrov

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Mancini

