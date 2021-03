Italia, Mancini avvisa la Bulgaria: "A Sofia per vincere, farò diversi cambi"

NAZIONALE

"La nostra filosofia di gioco è attacare, fatichiamo a gestire il match"

Alla vigilia della seconda partita delle qualificazioni per i Mondiali del Qatar contro la Bulgaria, il ct azzurro Roberto Mancini annuncia il turn-over rispetto all'undici che ha battuto l'Irlanda del Nord. "Faremo dei cambi rispetto alla partita con l'Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti -ha spiegato il ct -. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi". "Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione - ha aggiunto -. Noi siamo qua per vincere". Getty Images

"Se l'Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice - ha proseguito Mancini -. Questa è una delle insidie. Rispetto all'Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica". "Bisogna sempre segnare il massimo numero di gol possibili, non siamo una squadra che può gestire le partite - ha aggiunto il ct azzurro -. Abbiamo sempre attaccato, a Parma abbiamo tentato un po' di gestire ma non è nelle nostre corde e questo i ragazzi lo hanno capito".

"Giovedì abbiamo fatto un primo tempo ottimo, nel secondo abbiamo tentato di gestire, ma non arriverei a dire che sia stato un secondo tempo brutto - ha continuato Mancini parlando ancora della gara del Tardini - Abbiamo fatto meno bene di altre volte".