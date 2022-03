Nazionale, Mancini punta alla maxi convocazione: in dubbio Grifo, Balo e Joao Pedro

PLAYOFF MONDIALI

Nell'Italia, in vista della partita con la Macedonia del Nord e, si spera, con Portogallo o Turchia, si va verso una trentina di convocati

Mancini pensa a una trentina di convocati (32 o 34) per l'impegno di Palermo con la Macedonia del Nord e quello, in caso di successo, in trasferta contro la vincente tra Portogallo e Turchia. Nei playoff per Qatar 2022 è consentito pescare dalla prima convocazione i 23 giocatori per i singoli impegni, 23 che non devono essere necessariamente gli stessi per entrambe le partite. Nonostante l'alto numero di convocabili, ci sono tre giocatori che stanno facendo riflettere il c.t. della nazionale: Grifo, Balotelli e Joao Pedro. Getty Images

Il primo sta facendo molto bene nel Friburgo, piazzato in piena zona Champions in Bundesliga, il secondo gioca in un campionato non considerato particolarmente "allenante" (quello turco), il terzo non sta vivendo un momento particolarmente brillante ma è titolare in Serie A. I dubbi non riguardano solo l'attacco, anche se è il reparto che fa più discutere. Nella partita di Palermo di giovedì 24 la formazione è praticamente fatta. Donnarumma in porta, Di Lorenzo ed Emerson esterni bassi con Bonucci (che farà di tutto per essere recuperato, in alternativa Bastoni) e Acerbi a completare la difesa. A centrocampo Barella, Jorginho e Verratti con il tridente Berardi-Immobile-Insigne in avanti. Diverso il discorso sull'eventuale partita successiva. Mancini valuterà le condizioni di forma di ciascun giocatore senza pensare a gerarchie o alla gratitudine per la vittoria nell'Europeo. Di certo il c.t. pensa di affidare un ruolo da titolare per la seconda partita a Chiellini, a riposo nella gara con la Macedonia del Nord. Questa la rosa dei probabili convocati (tra parentesi i giocatori che potrebbero essere inseriti nella lista iniziale):

Portieri: Donnarumma, Cragno, Sirigu, Silvestri (Gollini)

Difensori: Di Lorenzo, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bonucci, Chiellini, Bastoni, Emerson, Calabria (De Sciglio, Mancini, Biraghi)

Centrocampisti: Verratti, Barella, Locatelli, Jorginho, Pellegrini, Pessina, Zaniolo, Cristante, Tonali (Sensi, Grifo)

Attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Raspadori, Scamacca, Insigne (Balotelli, Joao Pedro)